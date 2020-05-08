В День памяти и примирения глава УГКЦ Святослав обратился к лидерам Европы

Сегодня, в День памяти и примирения, настоятель Украинской грекокатолической церкви блаженнейший Святослав предостерег руководителей европейских государств от опасности бередить раны прошлого и призвал к примирению.

Об этом он сказал во время специальной онлайн дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"После Второй мировой войны все человечество, и в частности Европа, европейские народы были очень израненными. Я не говорю только о личных ранах, трагедии конкретного человека, конкретной семьи, трагедии конкретного народа. Я думаю, речь идет об определенных ранах, которые получило после этой войны все человечество в разных его частях", - отметил он.

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Блаженнейший Святослав напомнил, что в свое время Иоанн Павел II предложил для израненной Европы "рецепт лечить раны": "И только зажившие сердца будут способны к примирению".

"То есть, дорога примирения, которая была начата на Западе, в Европе еще до окончания Второй мировой войны – между Францией и Германией, затем католический епископат продолжил это примирение между немецким и польским народами. Сторонником польско-украинского примирения был именно Иоанн Павел II. Это тот рецепт, как нам действительно лечить сердца, лечить раны. Это тот рецепт, тот путь, который нам оставил как завещание Святой Папа Иоанн Павел II", - сказал блаженнейший Святослав.

Есть и другой подход – бередить раны, "делать все, чтобы они кровоточили", добавил глава УГКЦ.

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"Это другой подход, который дает возможность именно на той боли строить империалистические мифы, идеологии и, очевидно, легитимизировать преступления", - сказал он.

Глава УГКЦ обратился к руководителям всех европейских государств: "я действительно сегодня хотел бы предостеречь всех политических деятелей разных стран Европы от опасности бередить раны".

По словам Святослава нужно стремиться, "чтобы мы в Европе могли наконец-то победить войну, которая не будет больше стучать ни в Грузию, ни в Украину, ни в другую страну".

"Коллективной положительной памятью скажем "нет" любой неоимперской идеологии, которая захочет инструментализировать боль народов в новую войну. И Бог нам всем в этом поможет", – резюмировал он.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

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