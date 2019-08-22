В День Украинца "Сегодня" рассказали о буднях своих ведущих и журналистов

Ведущая Сегодня Анна Панова и корреспондент в США Юрий Гула поведали о своем рабочем дне

Накануне праздников по случаю Дня флага и Дня Независимости, "Сегодня" учредили дату, которой пока нет в официальном календаре – День Украинца.

Ведущие и журналисты "Сегодня" решили рассказать, как проходит их обычный день.

Телеведущая Анна Панова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анна Панова, ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина": Мой день начинается с кофе с ломтиком сыра.

Немножко упражнений по йоге для удачного начала дня, далее – урок английского или французского по скайпу.

Затем я отправляюсь на работу. Производство новостей "Сегодня не останавливается ни на минуту. Одежду для эфира я выбираю сама. Переодеваюсь за 15 минут до эфира.

А когда эфир завершен, я еще успеваю на урок балета. Вечером я люблю готовить. Предпочтение отдаю здоровой пище.

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Перед сном читаю что-то интересное и полезное. Вот так прошел мой день, а завтра будут новые планы и свершения, не переключайтесь!

Юрий Гула, корреспондент "Сегодня" на телеканале "Украина": В Вашингтоне пять утра. Я ежедневно просыпаюсь в это время, так как разницу с Киевом – семь часом, и в Украине от меня уже ждут новостей.

Несмотря на время или погоду, для меня это – лучшая работа. Почти ежедневно – новые знакомства, путешествия, а чем ближе к эфиру – чувствуешь прилив адреналина в крови.

Час ночи, все соседи спят, а мы сейчас мы в Лос-Анжелес. Впервые в новостях "Сегодня" мы покажем интервью с голливудской звездой Микки Рурком – смотрите на в "Сегодня" на телеканале" Украина ".

Свой день я обычно заканчиваю в спортивном зале. Это был мой День Украинца. Давайте праздновать его вместе.

Делитесь своим днем ​​в соцсетях и смотрите "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина" о дне Украинца во всем мире.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.

Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.

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