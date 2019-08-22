В День Украинца "Сегодня" рассказали о буднях своих ведущих и журналистов

Накануне праздников по случаю Дня флага и Дня Независимости, "Сегодня" учредили дату, которой пока нет в официальном календаре – День Украинца.
Ведущие и журналисты "Сегодня" решили рассказать, как проходит их обычный день.
Анна Панова, ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина": Мой день начинается с кофе с ломтиком сыра.
Немножко упражнений по йоге для удачного начала дня, далее – урок английского или французского по скайпу.
Затем я отправляюсь на работу. Производство новостей "Сегодня не останавливается ни на минуту. Одежду для эфира я выбираю сама. Переодеваюсь за 15 минут до эфира.
А когда эфир завершен, я еще успеваю на урок балета. Вечером я люблю готовить. Предпочтение отдаю здоровой пище.
Перед сном читаю что-то интересное и полезное. Вот так прошел мой день, а завтра будут новые планы и свершения, не переключайтесь!
Юрий Гула, корреспондент "Сегодня" на телеканале "Украина": В Вашингтоне пять утра. Я ежедневно просыпаюсь в это время, так как разницу с Киевом – семь часом, и в Украине от меня уже ждут новостей.
Несмотря на время или погоду, для меня это – лучшая работа. Почти ежедневно – новые знакомства, путешествия, а чем ближе к эфиру – чувствуешь прилив адреналина в крови.
Час ночи, все соседи спят, а мы сейчас мы в Лос-Анжелес. Впервые в новостях "Сегодня" мы покажем интервью с голливудской звездой Микки Рурком – смотрите на в "Сегодня" на телеканале" Украина ".
Свой день я обычно заканчиваю в спортивном зале. Это был мой День Украинца. Давайте праздновать его вместе.
Делитесь своим днем в соцсетях и смотрите "Сегодня" в 19:00 на телеканале "Украина" о дне Украинца во всем мире.
Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.
Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!
Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня" в спецпроектах 22, 23 и 24 августа.
Новости "Сегодня" объединяют всю страну, на связи – весь мир.
Читайте также: День Независимости Украины 2019: афиша мероприятий 24 августа .
Новости "Сегодня" сообщали об увлекательных турах, куда поехать на День Независимости 2019 .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк