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В День Украинца журналистка "Сегодня" побывала на буйволиной ферме на Закарпатье

22 августа, 22:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Фермой героиня сюжета занимается не ради денег

Новости "Сегодня" в сюжете ко Дню Украинца, учрежденному ими год назад, рассказали о Инне Левдер, которая руководит одной из ферм Закарпатья уже 4 года, ежедневно ухаживая за племенными карпатским буйволами.

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Как оказалось, Инна знает стадо буйволов поименно – у кого какой нрав и привычки.

"Они уже меня узнают по голосу, но в первую очередь всегда по запаху – я всегда пахну молоком", – говорит она.

Инна утверждает, что буйволы совсем не кусаются, поэтому их можно погладить.

Сейчас на ферме 68 племенных карпатских буйволов, старшей буйволицк – 36, а младшей – 2 месяца.

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О своих "воспитанницах" Инна рассказывает, как о любимых "девочках".

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"Буйволица дает до 6 литров молока, в котором значительно больше белков, кальция и магния, чем в коровьем, зато отсутствует вредный казеин", – говорится в сюжете.

Кстати, Инна собственноручно делает из молока сыр и згущенку, всего же на ферме изготавливают несколько видов сыра, среди которых и авторская моцарелла.

Оказывается, когда-то буйволов держали во многих сельских семьях, но их вытеснили более выгодные в разведении коровы, и буйволиная ферма Инны сейчас не приносит прибыли, однако, по ее словам, не в деньгах дело.

"Буйволы это не коровы, они не вымерли вместе с мамонтами, это уникальное животное – без хорошего отношения к нему контакта не будет. Это наша история, это наша культура, которую мы хотим сохранить и восстановить", – говорит она.

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ферма буйволы День Украинца
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