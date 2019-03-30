В день выборов около каждого избирательного участка будут дежурить два сотрудника полиции и спасатель

Маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку

Фото: МИД Украины/Facebook.

В день выборов около каждого избирательного участка будут дежурить два сотрудника полиции и спасатель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/145/5c9dfc145ce5a.jpg 2019-03-30T00:03:05+02:00 Украина Маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку

Безопасность в день выборов президента Украины, 31 марта, в целом будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Безопасность вашего голосования на выборах 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысяч сотрудников МВД Украины. Безопасность и правопорядок в избирательных комиссиях (участковых, окружных и ЦИК) – 78 тысяч полицейских и спасателей. То есть, возле каждого избирательного участка будет постоянно дежурить 2 сотрудника полиции и один спасатель", – говорится в сообщении.

Маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку максимально оперативно.

Для обеспечения фиксации и квалификации правонарушений во всех населенных пунктах Украины будут дежурить группы быстрого реагирования Патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп (4500 полицейских).

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции (147 групп, 223 человека) и ГСЧС (71 группа, 339 специалистов), включая кинологов и собак, и 107 радиохимических расчета (325 человек). На пожарных постах будут дежурить 28,8 тыс. сотрудников ГСЧС.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы (1700 человек). 326 групп (1,3 тыс. пограничников) дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов.

1,9 тыс. сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС) по всей стране помогут оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией, если это будет возможно в рамках закона. Кроме того, ГМС обеспечит взаимодействие с ОИК, ЦИК, органами регистрации и Нацполицией (по уточнению сведений и о возможных правонарушениях).

В режим оперативного дежурства переводятся подразделения КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.

Координацию и взаимодействие всех служб и сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности выборов, обеспечивает Ситуационный центр МВД. В его работе участвуют представители центральных органов власти, координируемых МВД, представители Гражданской сети "Опора" и миссий международных наблюдателей. В Ситуационном центре круглосуточно работает горячая линия +38044-254-97-56.

Для приема информации от иностранных наблюдателей в Центре дежурят полицейские, владеющие английским языком. Информацию также можно направлять на redactor@police.gov.ua.

Перед тем, как на избирательный участок привезли бюллетени, он был проверен взрывотехниками, пиротехниками и кинологами со служебными собаками. С этого момента он находился под круглосуточным контролем полиции до самого открытия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В день выборов около каждого избирательного участка будут дежурить два сотрудника полиции и спасатель". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.