В день выборов – солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды

Весна наступает – в Украину пришло серьезно потепление, и погода сегодня порадует украинцев

Фото: Сегодня

В день выборов – солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/058/6ce/5ca0586ce7313.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/058/6ce/5ca0586ce7313.jpg 2019-03-31T09:06:00+03:00 Украина Весна наступает – в Украину пришло серьезно потепление, и погода сегодня порадует украинцев

Сегодня в Украине будет тепло и сухо – наконец-то пришла настоящая весна. В большинстве областей страны будет 16-17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ожидается сухая и солнечная погода, а температура воздуха 15-17 градусов тепла, на Закарпатье – до +18.

В центре страны также синоптики прогнозируют очень теплую погоду до +17 градусов.

В северных, восточных и южных областях погода будет одинаково теплой и солнечной везде – 13-16 тепла, в Одесской области до +17.

На днях мы писали, повлияет ли погода на явку избирателей на выборах. Если вспомнить, как люди ходили голосовать за президента в предыдущие 28 лет, начиная с 1991 года, то вне зависимости от того, проходили выборы зимой, весной, летом или осенью, в мороз или в жару, явка избирателей с каждым годом снижалась. Эксперты поделились с "Сегодня" своими ожиданиями по этому поводу.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.

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