В день выборов – солнечно и до +17: синоптики порадовали прогнозом погоды
Весна наступает – в Украину пришло серьезно потепление, и погода сегодня порадует украинцев
Сегодня в Украине будет тепло и сухо – наконец-то пришла настоящая весна. В большинстве областей страны будет 16-17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западных областях ожидается сухая и солнечная погода, а температура воздуха 15-17 градусов тепла, на Закарпатье – до +18.
В центре страны также синоптики прогнозируют очень теплую погоду до +17 градусов.
В северных, восточных и южных областях погода будет одинаково теплой и солнечной везде – 13-16 тепла, в Одесской области до +17.
На днях мы писали, повлияет ли погода на явку избирателей на выборах. Если вспомнить, как люди ходили голосовать за президента в предыдущие 28 лет, начиная с 1991 года, то вне зависимости от того, проходили выборы зимой, весной, летом или осенью, в мороз или в жару, явка избирателей с каждым годом снижалась. Эксперты поделились с "Сегодня" своими ожиданиями по этому поводу.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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