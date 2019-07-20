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Погода в Украине в день выборов: Гидрометцентр дал прогноз

20 июля, 13:54

Местами в стране прогнозируют кратковременные дожди

Фото: Pixabay

В день выборов Верховной Рады, 21 июля, в Украине ожидается теплая погода, слабое падение атмосферного давления, которое к вечеру сменится ростом в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и большинстве южных областей сухо, на остальной территории страны колебание относительной влажности воздуха.

Местами, кроме восточных и большинства южных областей, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 13-18 градусов по Цельсию, на побережье морей до 21 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 25-30 градусов, на юге и в Закарпатье – до 33 градусов.

В Киеве ночь пройдет без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью 16-18 градусов, днем 27-30 градусов.

Также, по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июля самая высокая температура днем была +35,9 в 1936 году, самая низкая ночью +7 в 1904 году.

Ранее мы писали, что июль 2019 года, как и обещали синоптики, выдался переменчивым – после двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в ближайшие дни.

Кроме этого, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

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Тег тепло, погода в Киеве, укргидрометцентр, выборы 2019, погода в Украине

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