Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В день выборов в Украину не впустили 80 иностранцев

Сегодня, 04:54

Ситуация на всех участках была стабильна

Фото: Facebook
В день выборов в Украину не впустили 80 иностранцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg Украина Ситуация на всех участках была стабильна

В течение дня голосования 31 марта работники Государственной пограничной службы не пустили в Украину 80 иностранных граждан. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"За прошедшие сутки, в общем, 80 человек не пустили в Украину на разных участках – это и авиационные пункты пропуска, и автомобильные, по всей линии границы", – отметил Слободян. 

По его словам, из-за снижения пассажиропотока в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей неделей ситуация на всех участках границе 31 марта было абсолютно стабильна. 

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше. 

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Павел Климкин, в 2014 годуна избирательных участках за рубежомпроголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть более 53 тысяч. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пограничники, иностранцы, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В день выборов в Украину не впустили 80 иностранцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК подсчитала более 97% голосов: официальные результаты выборов

Сегодня, 00:56

Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены

Схватка кандидатов: что изменят дебаты перед вторым туром выборов президента

Вчера, 16:39

Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание украинцам во время дебатов, чтобы определиться с выбором

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 04:46

Более 17 миллионов украинцев проголосовали на выборах президента

Климкин рассказал о голосовании заграницей: "Горькая арифметика получается"

Вчера, 16:15

Климкин отметил, что "всем, кто пришел на выборы – безусловный респект"

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Основания для вызова «скорой» — Супрун

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Украинские военные вошли в Горловку: в ООС дали ответ

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Журналист Муждабаев назвал "предателями" избирателей Зеленского

Очаровательная жена Буяльского радует глаз. Фото

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери