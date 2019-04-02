В день выборов в Украину не впустили 80 иностранцев

Ситуация на всех участках была стабильна

Фото: Facebook

В день выборов в Украину не впустили 80 иностранцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg 2019-04-02T04:54:00+03:00 Украина Ситуация на всех участках была стабильна

В течение дня голосования 31 марта работники Государственной пограничной службы не пустили в Украину 80 иностранных граждан. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"За прошедшие сутки, в общем, 80 человек не пустили в Украину на разных участках – это и авиационные пункты пропуска, и автомобильные, по всей линии границы", – отметил Слободян.



По его словам, из-за снижения пассажиропотока в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей неделей ситуация на всех участках границе 31 марта было абсолютно стабильна.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Павел Климкин, в 2014 годуна избирательных участках за рубежомпроголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года – чуть более 53 тысяч.

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