В Днепре на избирательном участке случилось ЧП: спасатели сообщили детали

Несмотря на возникновения пожара, проведению выборов на пострадавшем участке ничего не угрожает

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Еще до старта парламентских выборов в Украине, на территории одного из избирательных участков в Днепре произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

20 июля в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей.

"На первом этаже больницы размещен избирательный участок №121225 (округ №27). Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине стартовали парламентские выборы сегодня в 08:00 утра. Однако еще до их старта в Донецкой области правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации выборов. По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство.

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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