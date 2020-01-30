В Днепре начали розыск троих подростков: могли отправиться на Донбасс

В полиции обнародовали приметы и фотографии пропавших детей

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В Днепропетровской области разыскивают троих подростков, которые 28 января ушли из дома и до сих пор не вернулись.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трое парней могли направиться в сторону Донецкой области.

Также были опубликованы фото и приметы пропавших подростков:

Александр Стародубцев, 16 лет.

На вид 16-17 лет, волосы светлые, короткие, рост приблизительно 175 см, спортивного телосложения, глаза голубые, на левой щеке шрам. Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, под курткой черный свитер с белой надписью посредине, черная шапка, темно-синие спортивные штаны с белыми вставками сбоку, обут в ботинки черного цвета с оранжево-голубыми вставками.

Руслан Молод, 16 лет.

На вид 16-17 лет, волосы темные короткие, рост приблизительно 175 см, спортивного телосложения, глаза карие. Был одет в куртку черного цвета с черными и голубыми вставками, серые штаны, под штанами черные спортивные брюки, черная шапка с белыми вставками, обут в черные кроссовки с голубыми вставками и красной подошвой.

Евгений Черный, 15 лет.

На вид 16-17 лет, волосы темные короткие, рост приблизительно 175 см, спортивного телосложения, глаза карие, губы полные, под правым глазом гематома от удара. Был одет в куртку черного цвета, черные штаны и ботинки.

Копы обратились ко всем, кто знает о месте нахождения несовершеннолетних, сообщить по телефонам (098) 310-23-07, (063) 074-22-13, (099) 077-58-01 или 102.

Напомним, в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом потерялся мальчик.

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