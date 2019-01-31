В Днепре общественники убирали снег во дворах пенсионеров

Ребята успели и поработать, и пообщаться с жителями домов

За работой. Ребята взялись за лопаты, чтобы убрать снег во дворах. Фото: facebook.com/dniprorada.

В Днепре общественники убирали снег во дворах пенсионеров Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/35c/bd8/5c535cbd81e0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/35c/bd8/5c535cbd81e0b.jpg 2019-01-31T22:47:00+02:00 Украина Ребята успели и поработать, и пообщаться с жителями домов

В Днепре общественники помогают местным жителям бороться со снежными заносами и гололедом. Так, молодежный центр "Освіторіум" отправился в частный сектор, где во дворах домов пенсионеров и людей с особыми потребностями ребята расчистили снег и убрали прилегающую территорию.

Помощь молодых людей горожане приняли с радостью, ведь частные дворы и подъезды к ним в некоторых районах города до сих пор остаются засыпаны снегом. В областной администрации отмечают: ребята успели и поработать, и пообщаться с жителями домов, и получить много слов благодарности в свой адрес.

"Делать добро — это всегда приятное дело и обычно совсем не сложное. Наши воспитанники на собственном примере доказали, что так и есть. Такие акции демонстрируют социальную активность и неравнодушие нашей молодежи. Именно такое поколение обеспечит будущее нашей стране", — отметил глава областного совета Глеб Прыгунов.

Сами же молодые активисты рассказали, что, вооружившись лопатами, расчищать дорожки им было вовсе не сложно, а напротив — даже весело. Они также выразили готовность продолжить начатое, если погода снова порадует снегом.

Ранее мы писали, что в городе Вольногорске Днепропетровской области автобус, следовавший по маршруту "Кривой Рог – Днепр", застрял на трассе в снежном заносе.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области, застрявшие в снегу грузовики, заблокировали движение на дороге.

Также мы писали о том, как с непогодой борются в украинских областях – в Днепропетровской области за ночь освободили 200 машин.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре общественники убирали снег во дворах пенсионеров". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...