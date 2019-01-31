В Днепре общественники убирали снег во дворах пенсионеров
Ребята успели и поработать, и пообщаться с жителями домов
В Днепре общественники помогают местным жителям бороться со снежными заносами и гололедом. Так, молодежный центр "Освіторіум" отправился в частный сектор, где во дворах домов пенсионеров и людей с особыми потребностями ребята расчистили снег и убрали прилегающую территорию.
Помощь молодых людей горожане приняли с радостью, ведь частные дворы и подъезды к ним в некоторых районах города до сих пор остаются засыпаны снегом. В областной администрации отмечают: ребята успели и поработать, и пообщаться с жителями домов, и получить много слов благодарности в свой адрес.
"Делать добро — это всегда приятное дело и обычно совсем не сложное. Наши воспитанники на собственном примере доказали, что так и есть. Такие акции демонстрируют социальную активность и неравнодушие нашей молодежи. Именно такое поколение обеспечит будущее нашей стране", — отметил глава областного совета Глеб Прыгунов.
Сами же молодые активисты рассказали, что, вооружившись лопатами, расчищать дорожки им было вовсе не сложно, а напротив — даже весело. Они также выразили готовность продолжить начатое, если погода снова порадует снегом.
Ранее мы писали, что в городе Вольногорске Днепропетровской области автобус, следовавший по маршруту "Кривой Рог – Днепр", застрял на трассе в снежном заносе.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области, застрявшие в снегу грузовики, заблокировали движение на дороге.
Также мы писали о том, как с непогодой борются в украинских областях – в Днепропетровской области за ночь освободили 200 машин.
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