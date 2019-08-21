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В Днепре патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar S-type за нарушение правил дорожного движения, после чего мужчина попытался скрыться. Инцидент произошел 20 августа около 1:30 на пр. Слободского, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате реализации плана "Перехват", был задержан 37-летний нарушитель, которого доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

"Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – до 3-х лет лишения свободы", – уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области суд вынес приговор депутату Голопристанского городского совета, который три года назад совершил смертельное ДТП.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине за минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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