В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

В Днепропетровской области региональный центр по гидрометеорологии в период с 12 по 13 августа объявил штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба местного главка ГСЧС.

"На территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность",- говорится в сообщении ведомства.

По прогнозам синоптиков, 12 августа ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 12-17°С, днем 27-32°, по городу ночью 14-16°, днем 28-30°.

13-14 августа, малооблачная погода. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Также стоит напомнить, что, как рассказали сайту "Сегодня" в Украинском гидрометеоцентре, на ближайшие пять дней синоптики не предвидят значительных изменений в погоде.

Так, 13 и 14 августа украинцев ждет малооблачная погода без осадков. В частности, в понедельник в южных и восточных областях удержится температура от + 28 до + 32 градусов, а в северных и западных областях – от + 26 до + 29 градусов.

А вот в середине следующей недели может прийти незначительное похолодание.

Также на побережье Азовского моря 10 августа объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в ГСЧС, в Запорожской области ожидаются порывы северо-восточного ветра 12-17 метров в секунду.

Кроме того, с 10 по 12 августа в регионе сохранится пожарная опасность высшего, пятого уровня.