В Днепропетровской области пассажирский автобус застрял в снежном заносе

Водителя и пассажиров пришлось вытаскивать бойцам ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области пассажирский автобус застрял в снежном заносе Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9eb/e3e/5c49ebe3e0c58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9eb/e3e/5c49ebe3e0c58.jpg 2019-01-31T19:45:00+02:00 Украина Водителя и пассажиров пришлось вытаскивать бойцам ГСЧС

В Днепропетровской области автобус, следовавший по маршруту "Кривой Рог – Днепр", застрял на трассе в снежном заносе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, сообщение о происшествии спасатели получили 30 января в 7:13 – на Бульваре Мира в городе Вольногорске пассажирский автобус не смог выбраться из заноса. На место происшествия выехали бойцы ГСЧС, которые с помощью помощи тяжелой техники помогли водителю и пассажирам выбраться из снежного плена.

"С помощью буксировочного троса, спасатели оказали помощь водителю, освободили автобус из снежного заноса", – заявили в пресс-службе.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области, застрявшие в снегу грузовики, заблокировали движение на дороге.

Также мы писали о том, как с непогодой борются в украинских областях – в Днепропетровской области за ночь освободили 200 машин.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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