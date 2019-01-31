В Днепропетровской области пассажирский автобус застрял в снежном заносе
Водителя и пассажиров пришлось вытаскивать бойцам ГСЧС
В Днепропетровской области автобус, следовавший по маршруту "Кривой Рог – Днепр", застрял на трассе в снежном заносе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, сообщение о происшествии спасатели получили 30 января в 7:13 – на Бульваре Мира в городе Вольногорске пассажирский автобус не смог выбраться из заноса. На место происшествия выехали бойцы ГСЧС, которые с помощью помощи тяжелой техники помогли водителю и пассажирам выбраться из снежного плена.
"С помощью буксировочного троса, спасатели оказали помощь водителю, освободили автобус из снежного заноса", – заявили в пресс-службе.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области, застрявшие в снегу грузовики, заблокировали движение на дороге.
Также мы писали о том, как с непогодой борются в украинских областях – в Днепропетровской области за ночь освободили 200 машин.
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