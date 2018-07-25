В "ДНР" растет социальная напряженность

Вчера, 10:33

В ряде населенных пунктов на территории "Донецкой народной республики" отмечается рост недовольства населения, особенно бюджетников

Фото: AFP
Фото: AFP

Среди жителей населенных пунктов Горловка, Енакиево, Торез и некоторых других, находящихся на территории "ДНР", зафиксирован рост общественного недовольства. В наибольшей степени это касается работников бюджетной сферы, средняя зарплата которых составляет от 5 до 7 тысяч российских рублей.

Жители захваченной территории не раз требовали от оккупационных властей повышения заработной платы, как через профсоюзные организации, так и напрямую. Власти отказывали им, ссылаясь на нехватку денежных средств "из-за состояния войны".

Помимо денежных выплат, существует также социальная помощь, выдаваемая в натуральном виде – продуктами питания и предметами первой необходимости. Однако рассчитывать на ее получение могут лишь инвалиды и матери-одиночки. Здоровые же мужчины трудоспособного возраста, лишенные возможности зарабатывать на жизнь мирным путем, в большом количестве вынуждены вступать в так называемый "1-й армейский корпус ДНР". Оккупационные власти приветствуют это.

В конце минувшего года сообщалось, что руководство "ДНР" запретило ввоз на ее территорию яиц и мяса птицы.

Месяц спустя сюда же добавился запрет бюджетникам выезжать на свободную территорию Украины.
ДНР

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Информационное сопротивление

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