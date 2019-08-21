В Донецкой области ветеран АТО задержал парня в футболке с "гербом ДНР"

Активисты в Донецкой области поймали молодого мужчину в футболке с гербом террористов "ДНР"

/ Фото: Сегодня

Видео гражданского задержания молодого человека в футболке с гербом террористической организации "Донецкая народная республика" в городе Покровск Донецкой области появилось в Сети. Видео общения с задержанным на своей странице в Facebook показал местный активист "Объединения участников боевых действий" Борис Овчаров.

По словам активиста, неадекватного парня в футболке с запрещенной символикой он заметил во дворе на лавке. На видео можно заметить, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Выхожу на улицу, проехал 50 метров и вдруг вижу, у меня во дворе тело в футболке с гербом Донецкой народной республики. Вызвали полицию, будем оформлять", – так прокомментировал ситуацию ветеран АТО.

Отметим, задержанный на видео заявил, что сообщит полиции о факте его якобы избиения в то время как никаких следов избиения на нем не заметно.

Стоит добавить, что приблизительно на третьей минуте видео за кадром появились соседи активиста и заявили, что ничего особенного во внешнем виде задержанного не видят. Четко слышно, что молодой человек в одежде с запрещенной символике стал общаться с подошедшими соседями, называя их при этом по имени. Одна из свидетельниц инцидента за кадром заявила, что парень ходит в этой футболке много лет.

В финале видео на месте происшествия появляется еще один активист в камуфляжной одежде и уводит задержанного в футболке "ДНР".

Ранее сообщалось, что СБУ поймала в Киевской области боевика "ДНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram