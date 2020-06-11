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В ДТП погиб полковник Воздушных сил ВСУ

11 июня, 12:20

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В аварии погибла и жена Романова

В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Вадимович Романов. О смерти военнослужащего сообщили в пресс-службе командования.

Смертельная авария произошла вчера, 10 июня. В этом ДТП погибла и жена полковника – Романова Татьяна Михайловна. Жизнь мужчины оборвалась в 55 лет.

"Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных силах", – отметили в командовании.

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В пресс-службе не уточнили, где именно произошла смертельная авария.

Напомним, ранее в Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел 9 мая в Калиновском районе между селом Нападовка и Люлинцы – там автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Кроме того, не так давно страшное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

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