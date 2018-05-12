В ДТП возле Кировограда погибли четыре человека

В Знаменском районе (Кировоградская область) погибли четыре человека, а двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander". Еще 2 человека, которые находились в автомобиле "Volkswagen Touareg", травмированы и госпитализированы в Знаменской центральной районной больницы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Авария случилась на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субоци в субботу вечером.

Отмечается, что для освобождения тела погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota" спасателям 18-й Государственной пожарно-спасательной части пришлось воспользоваться специальным инструментом.

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