В ДТП возле Кировограда погибли четыре человека
Авария случилась на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субоци в субботу вечером
В Знаменском районе (Кировоградская область) погибли четыре человека, а двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области.
"В результате столкновения двух легковых автомобилей "Toyota" и "Volkswagen" погибли 4 человека, в том числе двое детей 2016 и 2017 г.р., которые находились в автомобиле "Toyota Highlander". Еще 2 человека, которые находились в автомобиле "Volkswagen Touareg", травмированы и госпитализированы в Знаменской центральной районной больницы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.
Авария случилась на автодороге Кропивницкий-Знаменка возле села Субоци в субботу вечером.
Отмечается, что для освобождения тела погибшего водителя из искореженного автомобиля "Toyota" спасателям 18-й Государственной пожарно-спасательной части пришлось воспользоваться специальным инструментом.
Ранее мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.
Таже мы писали об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
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