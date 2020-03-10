В двух киевских вузах отменили массовые мероприятия: названа причина

Коронавирус, который ширится Европой, корректирует учебный график вузов Киева. С сегодняшнего дня в нескольких заведениях вернувшихся из-за рубежа студентов отправили в так называемую "самоизоляцию" – на две недели. Также в некоторых вузах отменяют все спортивные и развлекательные мероприятия.

В Киево-Могилянской академии с сегодняшнего дня усилены меры безопасности. Все массовые мероприятия отменили, прием иностранных делегаций отложили. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, на самоизоляцию отправили студентов, недавно вернувшихся из стран, где свирепствует болезнь

"Нам староста в группе написал, что если в течение недели самостоятельной работы кто-то был за границей, особенно, если это Италия и Китай, надо пойти на две недели на карантин", – говорит студентка Киево-Могилянской академии Ася Рубан.

"Старосты всем своим группам передали всю информацию. И все знают все", – говорит студент Даниил Известкин.

Таких студентов сейчас пятеро. Чтобы не прерывать образовательный процесс, они будут учиться дистанционно.

"Студенты, которые в это время болеют, они продолжают учиться. И деканаты, и кафедры обеспечивают их материалами, и дистанционно, индивидуально с ними работают в это время", – говорит и.о. президента НаУКМА Василий Ожоган. Пришлось отложить и день открытых дверей, который запланировали провести через две недели.

С сегодняшнего дня действуют ограничения и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Отменили все массовые мероприятия. А еще – поездки за границу студентов, аспирантов и преподавателей.

Сейчас проводят исключительно предусмотренные расписанием учебные занятия. Тем, кто только что вернулся из стран, где свирепствует китайский вирус, также рекомендовали "самоизолироваться". Таких студентов в университете Шевченко сейчас около 20. Наверстать обучение они смогут уже после вынужденных "каникул".

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"Позавчера вернулись около десяти наших студентов, которые учились в Италии. В Италии, как вы знаете, ситуация сейчас довольно острая. Когда они начнут нормально цикл обучения, они смогут весь необходимый материал досдать преподавателю", – говорит проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Однако к таким мерам прибегли пока не все столичные ВУЗы. К примеру, студентам киевского политеха ни о каких ограничениях не сообщали.

Врач-инфекционист Алла Мироненко успокаивает: об эпидемии коронавируса в Украине пока говорить не приходится. Но превентивные меры безопасности не помешают.

"Эпидпроцесс растягивается во времени, снимается острота пика эпидемии. Но пока у нас и эпидемии нет – единичные случаи. Может, когда наступит лето, будем видеть: может сезонность такова, что летом не будет этих инфекций", – говорит вирусолог Алла Мироненко.

Но самое главное, отмечают медики, соблюдать элементарные правила гигиены: тщательно мыть руки и не касаться лица.

Ранее "Сегодня" писали, что в Черновицкой областной клинической больницес подозрением на коронавирус на сегодняшний день находятся уже 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

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