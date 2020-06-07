В двух областях Украины усилили карантин

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, усиление карантина в регионах, где ухудшилась эпидемическая ситуация, демонстрирует ответственность местной власти.

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В частности, в этих областях:

закрыты детские сады

гостиницы,

запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Также в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений.

Кроме того, в этих районах:

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нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом;

закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

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"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти ", – подчеркнул заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить послабления карантина, предусмотренных с 5 и 10 июня.

Это означает, что в этих регионах приостановлено открытие заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, санатории, дома отдыха).

Напомним, ранее во Львове, где увеличилось число новых случаев коронавируса, приняли решение продлить жесткий карантин еще на неделю.

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