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В эфире телеканала "Украина 24" начала выходить программа "Обратная связь"

20 февраля, 18:24

Слоган программы: «Что мы с вами об этом думаем?»

В эфире информационного телеканала "Украина 24" стартовала новая авторская программа "Обратная связь". Каждую субботу в 22:00 зрители смогут узнавать о важных новостях недели от известных людей, которые как простые граждане готовы искренне и неформально прокомментировать происходящие в стране события. Слоган программы: "Что мы с вами об этом думаем?".

Дмитрий, ведущий программы "Обратная связь":

"Наша программа строится на самых обсуждаемых новостях недели и дает возможность высказаться тем, кто их делает. В том числе ньюзмейкерам. В недавней публикации в Financial Times было верно подмечено, что телеканал "Украина 24" начал вещать в стиле CNN, но, уверен, что зрители оценят и формат в духе BBC. Нас же всех интересует, что происходит в стране. Мы же тут живем. И мы, команда "Обратной связи", собираем мнения людей к десяти основным новостям текущей недели – знаменитостей мы спрашиваем, простые люди могут присылать мнения сами, но вопрос один для всех: что мы с вами об этом на самом деле думаем?".

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Украина 24 обратная связь

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