В Эгейском море терпит бедствие грузовое судно с украинским экипажем

Грузовое судно New Leo / Фото: marinetraffic.com

Перевозящее сталь грузовое судно New Leo под флагом Либерии в среду, 4 декабря, в шторм потеряло управление в Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос и накренилось на один бок. Команда подала сигнал бедствия, начата спасательная операция, сообщил в среду телеканал SKY со ссылкой на береговую охрану Греции.

По ее данным, судно вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию. В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен. Команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна.

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В районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции. Начата спасательная операция. На море сейчас сложные погодные условия из-за штормового ветра силой до восьми баллов по шкале Бофорта.

Также сообщалось, что в Одессе водолазы провели операцию по спасению моряков из экипажа терпящего бедствие танкера "Делфи" под флагом Румынии.

Напомним, судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого находились 10 граждан Украины, исчезло в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (Заморский департамент Франции) в результате шторма 26 сентября. В результате спасательной операции удалось спасти только несколько человек.

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