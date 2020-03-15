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В Египте на карантине "застряли" 750 украинских туристов: в МИД сообщили детали

15 марта, 14:41

Денис Беспалов

Карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в курортном городе Шарм Эль Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов. Об этом сообщил в комментарии директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Египте сообщает о 750 гражданах Украины, которые находятся на 14-дневном карантине в отеле Reef Oasis Beach Resort (город Шарм Эль Шейх)", – заявил Погорельцев.

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Он добавил, что карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что отдыхающие украинцы в Египте не могут вернуться домой. В соцсетях люди выкладывают видео и рассказывают, как они застряли на отдыхе.

На одном из видео украинец рассказывает, что их кормят сухим пайком, но если нужны средства личной гигиены или лекарства – предоставляют без проблем. Отдыхающая девушка также рассказала, что из отеля "вывозят всех: белорусов, россиян, казахов, итальянцев, французов. Всех вывозят, кроме украинцев".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Египет карантин туристы Украина коронавирус

Источник: УНИАН

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