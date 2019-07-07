Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В элитный спецназ ВСУ назначили заместителя командующего

7 июля, 14:17

Олег Нечаев заменил Сергея Кривоноса, которого с этой должности еще в марте забрали в СНБО

Олег Нечаев. Фото: facebook.com/8regimentUkraine
Олег Нечаев. Фото: facebook.com/8regimentUkraine.

После назначения полковника Сергея Кривоноса в СНБО, его должность заместителя командующего Силами специальных операций занял Олег Нечаев.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что Нечаев до этого был командиром 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий). Эта должность была вакантной с 12 марта.

"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", – сказал офицер.

ССО – самый молодой отдельный вид в Вооруженных силах Украины, созданный 28 июля 2016 года указом президента при поддержке иностранных партнеров стран-членов НАТО. В ССО входят 3-й (Кропивницкий) и 8-й (Хмельницкий) полки специального назначения, 73-й морской (Очаков) и 140-й центры специального назначения, а также 142 учебный центр в Бердичеве.

Полковник Нечаев за успешные боевые действия возглавляемого им подразделения на Донбассе был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, другими медалями и знаками отличия, в частности огнестрельным оружием. Недавно он завершил обучение на оперативно-стратегическом факультете Национального университета обороны им. Черняховского.

Как недавно сообщали новости "Сегодня", Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задания в составе сил НАТО. Впервые подразделение сил спецопераций ВСУ, которое не является членом НАТО, успешно прошло оценку готовности выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег спецназ, ВСУ, ССО, Нечаев

Вы сейчас просматриваете новость " В элитный спецназ ВСУ назначили заместителя командующего". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взять на абордаж: как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ, опубликованы фото

25 апреля, 04:30

Ближний бой в трюме корабля может вестись в замкнутом пространстве и даже во тьме

Как работает элитный спецназ ВСУ: опубликовано видео

9 апреля, 05:17

Украинские воины из ССО выполняют задачи наивысшей степени сложности

Силы спецопераций готовы к кризисным ситуациям – Муженко

15 февраля, 13:20

Генеральный штаб проанализировал действия специальных подразделений Российской Федерации

Порошенко утвердил символику армейскому спецназу ВСУ

17 января, 16:54

Теперь символом Сил специальных операций стал хищник, а девизом – слова Киевского князя Святослава Храброго

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Как желатин спасает наши суставы

Безвредна ли микроволновая печь?

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета

"Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Когда у человека наступает старость

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь