В элитный спецназ ВСУ назначили заместителя командующего

Олег Нечаев заменил Сергея Кривоноса, которого с этой должности еще в марте забрали в СНБО

Олег Нечаев. Фото: facebook.com/8regimentUkraine.

После назначения полковника Сергея Кривоноса в СНБО, его должность заместителя командующего Силами специальных операций занял Олег Нечаев.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что Нечаев до этого был командиром 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий). Эта должность была вакантной с 12 марта.

"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", – сказал офицер.

ССО – самый молодой отдельный вид в Вооруженных силах Украины, созданный 28 июля 2016 года указом президента при поддержке иностранных партнеров стран-членов НАТО. В ССО входят 3-й (Кропивницкий) и 8-й (Хмельницкий) полки специального назначения, 73-й морской (Очаков) и 140-й центры специального назначения, а также 142 учебный центр в Бердичеве.

Полковник Нечаев за успешные боевые действия возглавляемого им подразделения на Донбассе был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, другими медалями и знаками отличия, в частности огнестрельным оружием. Недавно он завершил обучение на оперативно-стратегическом факультете Национального университета обороны им. Черняховского.

Как недавно сообщали новости "Сегодня", Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задания в составе сил НАТО. Впервые подразделение сил спецопераций ВСУ, которое не является членом НАТО, успешно прошло оценку готовности выполнять задачи в составе сил быстрого реагирования НАТО.

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