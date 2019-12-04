В этом году на Николаевщине приобретено жилье для 16 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В 2019 году в рамках областной комплексной программы социальной защиты населения "Турбота" на период до 2020 года приобретено жилье для 16 семей на общую сумму 8,4 млн грн, из которых жилье для 8 семей приобретено на условиях софинансирования из бюджетов городов, сел, поселков, объединенных территориальных общин и районов области. Об этом сообщают в пресс-службе областной государственной администрации.

"Для обеспечения жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, которые находятся на квартирном учете, в соответствии с комплексной программой социальной защиты населения "Турбота" на период до 2020 года решением областного совета от 21.12.2018 №28 "Об областном бюджете Николаевской области на 2019", в областном бюджете на 2019 год предусмотрены средства в сумме 10 млн грн. Порядком обеспечения жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, которые находятся на квартирном учете, утвержденном решением областного совета от 21.12.2018 №12 "О внесении изменений и дополнений в Комплексную программу социальной защиты населения "Турбота" на период до 2020 года не предусмотрено деление граждан, нуждающихся в жилье, на категории. Согласно вышеуказанному Порядку, в 2019 году приобретено жилье для 16 семей на общую сумму 8, 4 млн грн, из которых жилье для 8 семей приобретено на условиях софинансирования из бюджетов городов, сел, поселков, объединенных территориальных общин и районов области", – информируют в департаменте.

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Отмечено, что работа по обеспечению жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете, продолжается.

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