Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Последние новости Украины

"В этом сезоне мы сможем купаться": в Украине откроют пляжи

18 мая, 10:08

Сергей Мартынец

Оказывается солнце и морская вода убивают коронавирус

В Украине разрешат открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний и они подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – сказал он.

Читайте также: На нудистов в Чехии надели маски от коронавируса

Ляшко отметил, что даже несмотря на способность этих бактерий выживать в пресной воде, ученые утверждают, что в реках с проточной водой подхватить вирус очень сложно, разве что при близком контакте. Поэтому Минздрав разрешит открывать речные пляжи.

"Рекомендации для посещения пляжей. Не нужно будет посещать пляжи людям из группы риска (люди старше 60 лет и те, у кого хронические заболевания), придерживаться безопасной дистанции от других людей не менее двух метров и соблюдать правила личной гигиены", – резюмировал санврач.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пляж Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 18 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 18 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 18 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 18 мая и все подробности из регионовУкраина
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
У Олега Ляшко родился сын:
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"Политика
В МИД назвали количество украинцев, зараженных коронавирусом за границей
В МИД назвали количество украинцев, зараженных коронавирусом за границейУкраина
Когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад: ученые дали прогноз
Когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад: ученые дали прогнозУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...