"В этом сезоне мы сможем купаться": в Украине откроют пляжи

В Украине разрешат открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных заболеваний и они подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине", – сказал он.

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Ляшко отметил, что даже несмотря на способность этих бактерий выживать в пресной воде, ученые утверждают, что в реках с проточной водой подхватить вирус очень сложно, разве что при близком контакте. Поэтому Минздрав разрешит открывать речные пляжи.

"Рекомендации для посещения пляжей. Не нужно будет посещать пляжи людям из группы риска (люди старше 60 лет и те, у кого хронические заболевания), придерживаться безопасной дистанции от других людей не менее двух метров и соблюдать правила личной гигиены", – резюмировал санврач.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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