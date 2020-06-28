В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причину

И в Украине, и в ряде европейских стран смягчили карантин. Вот только после этого в Европе эпидемия пошла на спад, а Украину наоборот накрыла вторая волна коронавируса – чуть ли не каждый день у нас антирекорды по новым больным за сутки. А разница лишь в том, что европейцы строго соблюдают карантинные ограничения и жестко контролируют их выполнение, а в Украине перестали это делать. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в большинстве европейских стран после смягчения карантина строго придерживаются установленных противоэпидемиологических правил. Он отметил, что эти правила несложно выполнять.

"Заходишь в любое помещение – ресторан, лифт – ты просто одеваешь маску. Если ты находишься на улице или заходишь в супермаркет, то кроме маски ты используешь социальную дистанцию в полтора метра, пользуешься антисептиком. Соблюдение этих правил существенно снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Именно соблюдение этих правил, в том числе в европейских странах, влияет на то, что у них нет такого резкого роста COVID-19", – сказал Степанов.

Министр также подчеркнул, что в европейских странах строго контролируется соблюдение этих правил – как со стороны владельцев учреждений, так и со стороны контролирующих органов.

"Мы обращались к нашим контролирующим органам относительно более строгого и жесткого контроля за соблюдением этих правил… Если мы будем придерживаться этих правил, поверьте, мы тоже увидим совсем другие цифры и у нас не будет такого роста коронавирусной болезни", – добавил глава Минздрава.

В Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, доходило до более чем 1100 случаев. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина". Но в последние пару дней эпидемия начала понемногу спадать: 948 новых больных за пятницу, 917 – за субботу. В то же время Киев сейчас в лидерах по количество больных за все время эпидемии. Мэр Виталий Кличко даже пригрозил снова ограничить работу транспорта.

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