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  1. Последние новости Украины

В Европе от коронавируса умер еще один украинец

3 мая, 11:20

Сергей Мартынец

За границей лечатся более 160 украинцев, однако в больнице Стокгольма один случай закончился трагически

В Швеции скончался гражданин Украины, который болел на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм скончался гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", – сказал он.

Погорельцев добавил, что посольство Украины в этой стране оказывает содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решению вопроса о репатриации тела.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
REUTERS/Fabrizio Bensch

Отметим, что это уже восьмой летальный случай среди украинцев за пределами нашей страны. Как сообщали в Министерстве иностранных дел, за границей от COVID-19 лечат более 160 украинцев.

А тем временем по состоянию на утро 3 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 913 случаев COVID-19, из которых 288 летальных. Только за субботу количество инфицированных выросло на 502 человека. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2325 медиков и 829 детей. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Швеция смерть коронавирус МИД Украины

Источник: УНИАН

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