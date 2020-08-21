В Европу за 16 тысяч евро: в Украине через границу переправляли мигрантов (фото)

До отправки их прятали на арендованных квартирах

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой иностранцев из Украины в страны Европы. За это каждый из мигрантов должен был заплатить около 16 тысяч евро.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП Одесской области, члены банды самостоятельно подыскивали "клиентов", попавших в Украину законными и незаконными путями. Злоумышленники прятали мигрантов на арендованных квартирах, обеспечивали их продуктами питания и бытовыми вещами.

Кроме того, они организовывали перевозки иностранцев по территории Украины и перевозку через государственную границу. Подавляющее большинство мигрантов – выходцы из стран Ближнего Востока.

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Копы одновременно провели 20 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и вероятного сокрытия мигрантов в Одесской, Закарпатской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Полицейские изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные средства на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.

Двум организаторам преступной группировки следователи полиции сообщили о подозрении. Им инкриминируют правонарушение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и наложения ареста на имущество.

Ранее мы сообщали, что в Боснии арестовали украинца с полной машиной нелегалов.

Также напомним, в прошлом ноябре в Хорватии также задержали гражданина Украины, который пытался провезти в ящиках нелегалов.

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