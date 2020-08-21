Українська
$ 27,48
32,55
  1. Последние новости Украины

В Европу за 16 тысяч евро: в Украине через границу переправляли мигрантов (фото)

21 августа, 12:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

До отправки их прятали на арендованных квартирах

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой иностранцев из Украины в страны Европы. За это каждый из мигрантов должен был заплатить около 16 тысяч евро.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП Одесской области, члены банды самостоятельно подыскивали "клиентов", попавших в Украину законными и незаконными путями. Злоумышленники прятали мигрантов на арендованных квартирах, обеспечивали их продуктами питания и бытовыми вещами.

Кроме того, они организовывали перевозки иностранцев по территории Украины и перевозку через государственную границу. Подавляющее большинство мигрантов – выходцы из стран Ближнего Востока.

Реклама

Копы одновременно провели 20 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и вероятного сокрытия мигрантов в Одесской, Закарпатской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Полицейские изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные средства на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.

В тренде
Украина под куполом циклона: где ждать непогоды 21 августа (карта)

Двум организаторам преступной группировки следователи полиции сообщили о подозрении. Им инкриминируют правонарушение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Реклама

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и наложения ареста на имущество.

Ранее мы сообщали, что в Боснии арестовали украинца с полной машиной нелегалов.

Также напомним, в прошлом ноябре в Хорватии также задержали гражданина Украины, который пытался провезти в ящиках нелегалов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция мигранты Украина перевозки обыски преступная группа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять