В Евросоюзе оценили действия Украины в борьбе с коронавирусом

В Украине пока ситуация намного лучше, чем в передовых странах Европы

После попадание коронавируса в Украину власть довольно быстро среагировала и ввела карантинные меры. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает ответ нашей страны на вызовы пандемии адекватным и быстрым.

По его словам, сам он четко придерживается всех мер, ограничений и предписаний украинских властей.

"Если посмотреть на глобальную картину, на котором уровне правительства предпринимают меры, то можно сделать вывод, что ответ Украины был ранним и решительным. И, очевидно, у меня нет компетенции предлагать что-то. Но из того, что я вижу – ответ был ранним, ясным и решительным", – сказал Маасикас.

Реклама

При этом посол ЕС отметил, что не только Украина, но и все страны столкнулись с экономическими проблемами после введения карантинных мер.

Читайте также: Экономический кризис из-за коронавируса: кто больше всех пострадает

"Большая часть украинской экономики была закрыта. Этим утром я читал новости, что 6% украинских компаний уже на пределе банкротства или уходят из бизнеса и закрываются. Вы слышали, что, в частности, сказал премьер-министр Шмыгаль о продолжающейся работе, анализе, о том, на какой стадии экономика сможет снова открыться. Это очень тяжелый выбор. И я полностью уважаю всех политических лидеров, которые должны сталкиваться с этим выбором", – подчеркнул дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 10 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 2203 случая заражения коронавирусом, 69 закончились летальным исходом, 61 человек выздоровел. Для недопущения распространения вируса в Украине были введены довольно жесткие карантинные меры. В то же время глава МВД Арсен Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни. Он объяснил, что трудно прогнозировать ход эпидемии и как наша страна переживет пик коронавируса во второй половине апреля. Но, вполне возможно, уже в мае украинцы немного вздохнут с облегчением.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама