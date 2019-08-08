В Евросоюзе сделали заявление в связи с гибелью морпехов ВСУ на Донбассе

Боевики нанесли серьезный урон украинской армии – это наибольшее количество жертв за один день с октября 2018 года, отметили в ЕС

/ Фото: AFP

Европейский Союз осуждает действия пророссийских боевиков, которые нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего ВСУ понесли большие потери – убиты четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты.

Об этом говорится в заявлении спикер ЕС, передает DW.

Европейцы призывают Россию повлиять на боевиков и заставить их прекратить огонь.

"Интенсивные бои, которые состоялись (6 августа – Ред.) под Павлополем, в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей. Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", – говорится в заявлении.

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В то же время Брюссель поддерживает проведение встречи "нормандской четверки" ради скорейшего урегулирования конфликта.

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"Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное разрешение конфликта. Мы подтверждаем нашу полную поддержку действиям "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы", – подытожила пресс-секретарь ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

Позже стали известны имена погибших морпехов и их фото. Одному из них было всего 20 лет. Двое погибших из Черниговской области и по одному из Николаевской и Хмельницкой.

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