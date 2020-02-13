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В Facebook сорвали новую операцию Кремля против Украины

13 февраля, 11:42

Администрация соцсети "зачистили" больше сотни российских "троллей"

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Модераторы социальной сети Facebook в очередной раз провели "чистку" российских ботов в соцсети.

Как сообщили в блоге соцсети, нанятые Кремлем "тролли", выдавая себя за украинцев и журналистов, распространяли публикации о ситуации в Украине с фейковых аккаунтов.

В связи с этим было заблокировано 78 аккаунтов, 11 публичных страниц и 29 групп в Facebook, а также четыре аккаунта в Instagram. Как отмечается, в одной из заблокированных групп состояло порядка 6 150 человек.

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Причиной блокировки названо нарушение политики против иностранного и государственного вмешательства.

Публикации велись на русском, украинском и английском языках и касались различных тем, преимущественно украинских политиков, ситуации в Крыму, авиакатастрофы малайзийского "Боинга" MH17 на Донбассе в 2014 году и российской военной операции в Сирии.

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В компании выяснили, что владельцы заблокированных страниц не только пытались скрыть то, что их действия координируются между собой, но и были связаны с российской разведкой.

Напомним, прошлой осенью Facebook также удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, которые скоординированно распространяли недостоверную информацию об Украине. Следователи соцсети связали их с одной из украинских PR-компаний.

Стоит отметить, что подобные "чистки" в Facebook проходят уже не первый год. Например, в 2018 году модераторы тоже удалили более 650 страниц – часть из них была создана в России и была связана с военной разведкой РФ.

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Facebook боты фабрика троллей фейки антиукраинская пропаганда

Источник: Сегодня

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