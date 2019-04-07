В Феодосии произошло масштабное ДТП со "скорой": трое пострадавших

В результате аварии разбита машина медиков, Ford, Chery и Mitsubishi

Фото из соцсетей.

В Феодосии произошло масштабное ДТП со "скорой": трое пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9fe/d92/5ca9fed927195.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9fe/d92/5ca9fed927195.jpeg 2019-04-07T16:55:00+03:00 Украина В результате аварии разбита машина медиков, Ford, Chery и Mitsubishi

В Феодосии произошло массовое ДТП с машиной скорой помощи, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба российского оккупационного "управления МВД по Крыму".

Так, накануне, 6 апреля, водитель Ford Fusion, двигаясь в центре Феодосии, на перекрестке не уступил дорогу карете скорой помощи, вследствие чего легковушка столкнулась с автомобилем медиков. После этого обе машины врезались в стоящие рядом Chery и Mitsubishi.

Трое человек получили травмы.

Другие обстоятельства инцидента пока что не сообщаются.



















Напомним, что это уже не первое серьезное ДТП в аннексированном Крыму за последнее время. Так, тяжелая военная техника оккупантов попал в ДТП и перевернулась. Из-за аварии с российскими военными пострадали и гражданские, которым вызывали "скорую".

Также сообщалось, что недалеко от поселка Партенит произошла масштабная авария – среди 12 "участников" оказался троллейбус, молоковоз, четыре "ГАЗели" и шесть легковушек. Ранения получил один человек.

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