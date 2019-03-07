В финальном рейтинге конкурса в Верховный Суд ВККСУ учла 78% выводов ОСД

Применение категории "недобропорядочные" к победителям, которые успешно использовали свое право на ответ во время конкурса в Верховный Суд, некорректно – ВККСУ

Фото: Pixabay

В финальном рейтинге конкурса в Верховный Суд ВККСУ учла 78% выводов ОСД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e9d/0b0/5c7e9d0b0f108.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e9d/0b0/5c7e9d0b0f108.jpg 2019-03-07T15:47:00+02:00 Украина Применение категории "недобропорядочные" к победителям, которые успешно использовали свое право на ответ во время конкурса в Верховный Суд, некорректно - ВККСУ

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей. Таким образом, завершается формирование высшей судебной инстанции, впервые сформированной по результатам конкурса и работающей с декабря 2017 года.

Второй конкурс, который был объявлен 2 августа 2018 года, проходил в четыре Кассационных суда Верховного Суда.

В конкурсе, кроме судей, участвовали также адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем. В итоге, среди 78 победителей конкурса – 54 судьи (69%), 14 – научных работников (18), семеро – адвокаты (9%) и трое с совокупным стажем (4%). Таким образом, Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.

Среди победителей конкурса на занятие вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного Суда 30 – кандидатов наук и пятеро – докторов наук, женщин – 31, мужчин – 47. Самому молодому победителю конкурса 34 года, а самому старшему – 61. Самое большое число победителей из Киева (24) и Харькова (8).

"Украина демонстрирует единственный случай в мире, когда создание двух высших судов – Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда в стране происходит одновременно. Эти процедуры стали возможными в результате судебной реформы. 6 марта Комиссия завершила формирование Верховного Суда, который уже год получает положительные отзывы о своей работе. Эта работа показывает, что процедуры ВККСУ доказывают свою эффективность по качественному кадровому наполнению судебных институтов", – отметил глава ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, что Комиссии в проведении конкурса на одном из этапов помогал Общественный совет добропорядочности, который устанавливал соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности во время квалификационной оценки. В отношении кандидатов ОСД подготовил 71 заключение. 78% (56 кандидатов) с выводами не попали в финальный рейтинг.

"Кандидаты, имевшие негативные выводы, подавали соответствующие документы и свои пояснения по задаваемым им вопросам. И хотя представители общественного совета не всегда соглашались с пояснениями кандидатов, рекомендация их к назначению означает, что Комиссия сделала тщательную правовую оценку всех материалов, в том числе от многочисленных государственных органов. Категорически некорректным является применение категории "недобросовестные" к тем кандидатам, которые успешно использовали свое право на ответ во время процедуры конкурса", – отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.

Напомним, что 2 августа 2018 года был объявлен второй конкурс в Верховный Суд . Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущены были 566 кандидатов. В сдаче анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практической задачи – 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований были допущены 235 кандидатов. За период финального этапа второго конкурса в Верховный Суд "Исследование досье и собеседование" 46 кандидатов из 235 не подтвердили свою способность осуществлять правосудие в Верховном Суде. Таким образом, из 189 кандидатов Комиссия сформировала рейтинг в высшую судебную инстанцию Украины. 7 марта ВККСУ направит документы с рекомендацией на назначение 78 победителей конкурса в Высший совет правосудия.

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