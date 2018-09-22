В ГА ООН должны знать о нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе – Геращенко

Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко считает, что крайне важно доносить информацию о нарушениях прав человека на оккупированных Россией территориях в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Должны по максимуму использовать высокую международную площадку для донесения информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, об угрозах безопасности и экологических угрозах", – написала Геращенко.

Кроме того, она напомнила, что включена в делегацию Украины для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН и отметила важность внесения в повестку дня вопроса относительно ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Ранее Ирина Геращенко призвала народных депутатов поспешить с принятием закона о гуманитарном разминировании. Она подчеркнула, что все службы, которые занимаются разминированием, нуждаются в усиленной помощи и поддержке международных партнеров.

Также первый вице-спикер Верховной Рады рассказала о том, как освободить украинских заложников. Геращенко назвала шесть направлений, по которым Украине следует продолжать активно действовать для освобождения всех удерживаемых в России украинских политзаключенных и находящихся в заложниках у боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, Ирина Геращенко сообщила, что подконтрольные России боевики отказываются отдать украинских заложников в обмен на задержанных на Донбассе россиян.