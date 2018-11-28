В ГАСИ показали дипломы о высшем образовании Алексея Кудрявцева в ответ на обвинения в СМИ

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины показали дипломы о высшем образовании руководителя ведомства Алексея Кудрявцева. Из опубликованных документов следует, что у Алексея Кудрявцева два высших образования.

"На момент назначения главой ГАСИ Алексей Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджемент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист)", – указывется в заявлении ведомства.











В пресс-службе отмечают, что информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с борьбой против выстроенных за многие годы коррупционных схем в системе государственного архитектурного контроля.

"Реформы будут продолжены в соответствии с курсом на укрепление национальной экономики, который был определен президентом, премьер-министром и вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины", – указывается в сообщении.

Пресс-служба ведомства также напоминает, что на протяжении последних лет была проведена работа по обеспечению надлежащего развития строительной сферы. В частности, указывают в ГАСИ, запущена децентрализация функций архитектурно-строительного контроля, проведена реформа разрешительной системы и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, запущены электронные сервисы в строительстве.

"Подтверждение эффективности проведенных реформ – это позиции Украины в рейтинге Мирового банка Doing Business по показателям "Получение разрешения на строительство" – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018-м году 30-е место", – отмечают в ГАСИ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алексея Кудрявцева якобы нет высшего образования.