В ГБР опровергли заявление Черновол, которую подозревают в убийстве

В Государственном бюро расследований считают манипуляцией заявление экс-депутата Татьяны Черновол в эфире одного из телеканалов, когда она попыталась оправдать поджог офиса "Партии регионов". При этом пожаре погиб Владимир Захаров, и Черновол объявили подозрение в умышленном убийстве этого человека.

В частности, Черновол заявила, что она "подожгла офис "Партии регионов" и я оттянула их внимание, так как в материалах по убийству Веремия проходит информация, что эти "каратели" собрались у памятника Филиппа Орлика, чтобы потом наступать на офис "Партии регионов".

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При этом по информации из открытых источников нападение на журналиста Вячеслава Веремия, о котором говорит подозреваемая, состоялось 18 февраля в 23:57 на перекрестке улицы Владимирской и Большой Житомирской в Киеве. При этом поджог партийного офиса по ул. Липской произошел 18 февраля в промежуток времени между 11 и 12:00, то есть задолго до убийства Веремия.

"Поэтому подозреваемая Черновол Т.М. физически не могла отвлекать никого совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", – отмечает пресс-служба ГБР.

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Также в ГБР подчеркивают, что первые убийства в Мариинском парке произошли между 13:50 и 14:05 на перекрестке улиц Институтской и Крепостного переулка в Киеве. Тогда как смерть Захарова наступила в этот день до 13:00 на ул. Липская.

Напомним, 10 апреля в доме Черновол провели обыски, изъяли огнестрельное оружие. Черновол объявили подозрение в умышленном убийстве.

Экс-депутат уже отреагировала на это дело. Она рассказала, для чего в 2014 году подожгла офис "Партии регионов", из-за чего сейчас открыто уголовное производство.

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