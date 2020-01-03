Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В ГБР проведут полный аудит: стали известны подробности

3 января, 17:39

В Госбюро расследований началось реформирование и новое руководство настроено решительно

В Госбюро расследований уже признали, что не справились с задачами и вызовами в 2019 году, и теперь, после прихода нового руководства, "украинское ФБР" ждет полный аудит его деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что Бюро отправило письма Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службе и Национальному агентству по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Реклама

В ведомстве намерены с помощью Счетной палаты провести государственный внешний финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства в Бюро. Госаудитслужбой будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок. Нацагентство по вопросам госслужбы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства.

В тренде
В Украину вернутся дожди и мокрый снег: прогноз погоды до Рождества

В ГБР также рассматривают вариант привлечения к аудиту деятельности ведомства независимых экспертов.

Как сообщали новости "Сегодня", Ирину Венедиктову поразили проблемы в ГБР. По ее словам, когда она была назначена в ведомство, она столкнулась с массой организационных вопросов.

Напомним, в Украине 27 декабря вступил в силу закон о ГБР, в результате чего автоматически прекратились полномочия на тот момент директора Бюро Романа Трубы и его заместителей, которого уволил указом президент Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

аудит ГБР Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгами
В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгамиОдесса
Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс на первый банковский день 2020 года
Доллар и евро заметно подорожали: официальный курс на первый банковский день 2020 годаФинансы
Деньги и везение: финансовый прогноз на 2020 год
Деньги и везение: финансовый прогноз на 2020 годФинансы
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фотоПолитика
Украина в разы беднее Кубы: министр экономики сделал неожиданное сравнение
Украина в разы беднее Кубы: министр экономики сделал неожиданное сравнениеУкраина
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воинов
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воиновУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...