В ГБР проведут полный аудит: стали известны подробности

В Госбюро расследований уже признали, что не справились с задачами и вызовами в 2019 году, и теперь, после прихода нового руководства, "украинское ФБР" ждет полный аудит его деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что Бюро отправило письма Счетной палате Украины, Государственной аудиторской службе и Национальному агентству по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – сказала и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

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В ведомстве намерены с помощью Счетной палаты провести государственный внешний финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства в Бюро. Госаудитслужбой будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок. Нацагентство по вопросам госслужбы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства.

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В ГБР также рассматривают вариант привлечения к аудиту деятельности ведомства независимых экспертов.

Как сообщали новости "Сегодня", Ирину Венедиктову поразили проблемы в ГБР. По ее словам, когда она была назначена в ведомство, она столкнулась с массой организационных вопросов.

Напомним, в Украине 27 декабря вступил в силу закон о ГБР, в результате чего автоматически прекратились полномочия на тот момент директора Бюро Романа Трубы и его заместителей, которого уволил указом президент Украины.

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