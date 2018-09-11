В Генштабе объяснили, почему Порошенко продлил призыв в армию

Военные столкнулись с неожиданной проблемой и пришлось принимать меры для "призывного коллапса"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию.

Так, согласно указу о внесении изменений в указ президента 15 февраля 2018 №33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную службу в 2018 году" предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.

"Это обусловлено, прежде всего, увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", – сообщили в Генштабе.

Напомним, на весеннюю призывную кампанию Кабмин в полтора раза увеличил количество призывников. В частности, в Киеве должны были призвать 563 юноши. Максимальное количество призывников (1520 человек) планировалось набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 человек) – в Закарпатской.

Также мы писали в конце августа, как в Киеве готовятся к осеннему призыву-2018 в армию. Чиновников обязали проинформировать руководителей предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений об обязательстве обеспечить своевременное прибытие граждан призывного возраста на участки по требованию военных комиссариатов.