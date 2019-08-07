В Генштабе озвучили большие потери ВСУ с начала "хлебного" перемирия

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что с начала "хлебного" перемирия на Донбассе погибли шесть военнослужащих украинской армии. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины брифинге в Киеве.
По его словам, после наступления перемирия, с 21 июля, количество обстрелов уменьшилось, однако район Павлополя и Светлодарска остаются в приоритете у боевиков – там отмечаются прицельные обстрелы, которые несут большую угрозу жизни украинских военных.
"С начала объявленного перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил погибли шесть украинских военнослужащих, включая четырех погибших вчера, и ранены были девять военнослужащих", – заявил Хомчак и отметил, что четверо из общего количества – это потери за 6 августа.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 августа враг снова обстрелял позиции украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери – были убиты четверо морпехов 36-й бригады. Позже командир бригады полковник Андрей Игнатов рассказал подробности гибели морпехов у Павлополя.
В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем и пообещал, что ни одна атака не останется без ответа.
"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.
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