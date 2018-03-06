В Генштабе рассказали, кого Порошенко назначит командующим Объединенными силами

Кандидат на данную должность и сейчас руководит военными формированиями в АТО, отметил Бобров

Командующим Объединенными силами на Донбассе будет генерал с боевым опытом противостояния российской агрессии, которого президент Украины Петр Порошенко назначит в ближайшее время. Об этом рассказал на брифинге офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров.

По его словам, кандидат на данную должность и сейчас руководит военными формированиями в АТО.

"Эти кандидатуры определены, в ближайшее время будет принято решение Верховным главнокомандующим ВСУ – президентом Украины – о назначении кандидатуры командующего Объединенными силами. Кандидатура этого командующего является достойной, это боевой генерал, который имеет боевой опыт и с начала вооруженной агрессии РФ успешно руководил и руководит военными формированиями и успешно выполняет задачи, возложенные на него и его подчиненных", – заявил Бобров.

Напомним, что на данный момент командующим АТО является Михаил Забродский, который был назначен на эту должность в ноябре прошлого года. Ему присвоено звание героя Украины, и он также является генералом.

В то же время Юрий Бобров рассказывал, что, несмотря на закон о деоккупации Донбасса, АТО продолжится. По его словам, командующий Объединенными силами будет иметь право задействовать украинские спецслужбы.