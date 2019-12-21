В Генштабе рассказали о больших потерях ВСУ с начала 2019 года

Противник практически ни на один день не прекращал обстрелы и нанес украинской армии серьезный урон

/ Фото: Сегодня

Большие потери на Донбассе несут не только боевики, но и украинская армия. Почти за весь 2019 год в результате российской агрессии на фронте погибли 97 бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает BBC Украина.

Так, кроме почти сотни погибших, с начала этого года в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Из небоевых потерь – 77 бойцов умерли и 78 военнослужащих получили небоевые травмы.

В Генштабе отмечают, что эти данные приведены по состоянию на 17 декабря.

Реклама

Командование украинской армии сообщает, что больше всего украинские бойцы погибают от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Говоря о потерях ВСУ за все время войны на Донбассе (без учета добровольцев и других силовых структур), то армия потеряла 2608 человек, остальные погибшие (умершие) – 1087 человек, санитарные потери (раненые) – 9805 человек, травмы получили – 2251 человек.

Отмечается, что за 2018 году боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.

В тренде Подготовка к Новому году: почем самые дешевые и самые дорогие елки

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ВСУ назвали потери боевиков за 2018 год. Как сообщал офицер украинской армии Александр "Гром", по итогам 12 месяцев 2018 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 833 боевиков и 1341 наемник получил ранения различной степени тяжести.

А тем временем российские снайпера устроили "отстрел" мирных жителей. Смотрите в сюжете о ситуации в Марьинке:

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно данным ООН, по состоянию на 15 ноября 2019 года общее количество смертей гражданских лиц в результате конфликта составило, по меньшей мере, 3,3 тыс. человек (1,8 тыс. мужчин, 1,5 тыс. женщин, 147 детей. Отметим, что в Минобороны Украины заявляли о 240 погибших детях. Число раненных гражданских лиц превышает семь тысяч человек. С середины апреля 2014 года около 50 тысяч домов гражданского населения были повреждены или разрушены в результате боевых действий.

В МИД Украины отмечают, что всего за время войны пострадали более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч – погибшие, 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама