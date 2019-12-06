День ВСУ: украинская армия серьезно усилилась (фото)

Военные и эксперты рассказали, как новинки помогут вычислять врага на расстоянии 4 км по ночам

/ Фото: AFP

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Сегодня в Украине отмечают один из главных праздников военных – День вооруженных сил. На протяжении шести лет Украина встречает его в условиях войны. Именно из-за этого день 6 декабря стал восприниматься миллионами украинцев совершенно иначе, нежели до 2014 года. С тех пор армия рапортует, что наращивает свою мощь, а военные демонстрируют новое и обновленное вооружение. Но, как уточняют военные эксперты, около 90% армейской техники все же еще советского производства, поэтому большинство техники морально и физически устарело.

"В первые недели войны у некоторых бойцов-добровольцев с собой были лишь ножи. Представляете? У солдат ВСУ обмундирование, конечно, было чуть лучше, но тоже, как говорится, оставляло желать лучшего", – вспоминает первые дни войны бывший боец Дмитрий К., защищавший Пески вблизи донецкого аэропорта.

Известный волонтер Иван Звягин, который вместе с другими активистами доставляли помощь на передовую, подтверждает, что привозить бойцам приходилось не только продукты.

"Накануне 6 декабря я сидел и просматривал фотографии первых дней войны на Донбассе, – рассказал нам Звягин. – Тогда приходилось везти абсолютно все: каски, бронежилеты, аптечки, тепловизоры. Приходилось привозить даже патроны для определенного вида винтовок, не говоря уже о продуктах для бойцов".

По словам Звягина, обмундирование также оставляло желать лучшего.

"На солдатах вся одежда была разной, потому как ее в виде помощи присылали из разных стран. Например, брюки – немецкие, старая куртка – английская. Сейчас все изменилось кардинально", – отмечает он.

Что умеет новое оружие

В Министерстве обороны недавно рассказали, что лишь с начала этого года на вооружение приняты 33 единицы образцов оружия и военной техники. Такую статистику озвучил начальник одного из профильных управлений Минобороны Владислав Шостак.

"Среди них – станция контрбатарейной борьбы 1Л220УК "Зоопарк-3", комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", РСЗО "Верба", боевая машина ЗРК "Оса-АКМ", бронеавтомобиль "Барс-8" и множество других", – сообщило Министерство обороны.

Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК". Фото: СНБОУ

По данным ведомства, у этой техники есть ряд современных преимуществ. Например, станция "Зоопарк-3" благодаря антенной решетке способна распознавать летящие снаряды, а мощная цифровая система определяет траектории их полетов. Это дает возможность на расстоянии десятков километров определять точное расположение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Другой комплекс – "Оболонь-А" – способен выявить вражеские цели ночью на расстоянии до 4 км. Военные называют его системой нового поколения. Он в автоматическом режиме способен планировать ведение огня и передавать указания каждому огневому средству.

Что появится вскоре

"Армия сейчас получает образцы, которые производятся и в Украине, и за рубежом. Также есть образцы, которые поступают в рамках военно-технической помощи, – говорит военный эксперт Сергей Згурец. – Наши бригады укомплектованы техникой и оружием практически на 95%. Вопрос только в том, что более 90% техники – советского производства, которая служит уже более 30 лет. Новых образцов – до 10%, а по некоторым родам войск – 3%. Это говорит о том, что новые образцы поступают, но они не способны изменить это количественное соотношение".

По словам Сергея Згурца, среди новых образцов есть те, которые хорошо усилят огневые возможности армии. Второй блок связан с разведкой и управлением.

"Радары, о которых говорил Шостак, позволяют обеспечивать контроль вражеских артиллерийских позиций. Также они позволяют анализировать ведение их боевых действий", – говорит Згурец.

Как отмечает эксперт, львиная часть новых образцов вооружения, которое Украина получает сейчас, – это противотанковые средства, автомобильная техника и частично боеприпасы.

"Думаю, что в следующем году на вооружение поступит противокорабельный комплекс "Нептун", автоматизированные системы управления войсками, комплексы управления ПВО, надеюсь, что все-таки появятся долгожданные БТР-4 в том количестве, в котором их ждет армия. Думаю, что будет поставляться и система "Вильха-М", которая, в отличие от "Вильхи", будет стрелять не на 70, а на 120 км", – сказал Згурец.

/ Фото: Укроборонпром

Эксперт также добавляет, что в ближайшем будущем Украина может закупить новую партию противотанковых ракет "Джавелин".

"Первая партия пришла и распределена по войскам. Сейчас рассматривается закупка партии за деньги Министерства обороны", – сказал нам Згурец.

ПТРК Javelin / Фото: Минобороны Украины

Напомним, сейчас в Минобороны обсуждается возможность отмены призыва на срочную службу. Не исключено, что он будет отменен, а вместо этого армия будет строиться на профессиональной основе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в бюджете на 2020 год на оборону предусмотрено больше средств, чем в прошлом:

Видео: Кабинет министров Украины

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