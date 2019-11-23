В головном уборе, но без темных очков: МВД внесло изменения в правила фото на паспорт

Все отделы миграционной службы уже получили распоряжения с новыми правилами

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В Украине изменились правила фотографирования на документы. Теперь верующим можно предоставлять фото на паспорт в головном уборе, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Это паспорт гражданина Украины, загранпаспорта, справки на постоянное или временное жительство, удостоверение беженцев. Собственно, МВД… сделало все возможное, чтобы обеспечить легкую процедуру фотографирования без нарушения религиозных убеждений", – рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Кроме того, заместитель министра Сергей Гончаров рассказал, что новые нормы соответствуют международным стандартам, поэтому будут легко приняты в международном использовании.

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"Это вопрос соблюдения прав и свобод, которые гарантирует Конституция. Все требования четко понятны, приемлемы для религиозных течений. И мы, уважая права верующих, должны иметь возможность идентифицировать личность. Эти нормы соответствуют стандартам ИКАО (International Civil Aviation Organization, ICAO – ред.)", – отметил он.

А глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что все отделы Государственной миграционной службы уже получили распоряжения с новыми правилами.

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Фото: dmsu.gov.ua

"Мы напечатали соответствующие плакаты, на которых указаны все возможные варианты. Фотография человека в документах должна соответствовать определенным требованиям. Но есть определенные ограничения – фотографирование в наушниках, или затемненных очках… Все подразделения миграционной службы уже ознакомились с правилами", – сообщил он.

Напомним, с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт.

Также мы сообщали, что Украина несколько поднялась в международном рейтинге паспортов.

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