В Гослесагентстве придумали новой способ борьбы с незаконной вырубкой лесов
Электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается
Гослесагенство планирует ввести в обращение электронный лесорубный билет, чтобы отслеживать легальность заготовки древесины и контролировать объем ее вырубки. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета.
"Наш лесохозяйственный инновационно-аналитический центр работает над созданием электронного учета лесорубных билетов. Это будет удобный способ для всех желающих проверить легальность заготовки древесины. Я думаю, скоро мы его введем и на нашем сайте каждый сможет по номеру этого билета проверить кто дал разрешение на вырубку, количество этих деревьев и какая площадь была вырублена", – рассказал Бондарь.
Он также добавил, что этот электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается.
По данным годового отчета, в целом за 2018 в Украине было заготовлено почти 22 млн куб. м древесины.
Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий усиление ответственности за контрабанду леса вплоть до тюремных сроков.
Выросли втрое и штрафы за повреждение леса сточными водами, химическими веществами и вредными выбросами. За это придется заплатить от 30 до 90 необлагаемых минимумов доходов, должностным лицам – от 150 до 250 необлагаемый минимумов.
Напомним, в начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает незаконную вырубку леса. Таким образом, он одобрил повышение штрафов за данное преступление.
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