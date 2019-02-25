В Гослесагентстве придумали новой способ борьбы с незаконной вырубкой лесов

Электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается

Фото: Pixabay.

В Гослесагентстве придумали новой способ борьбы с незаконной вырубкой лесов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/008/56f/5c700856f373e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/008/56f/5c700856f373e.jpg 2019-02-25T05:34:00+02:00 Украина Электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается

Гослесагенство планирует ввести в обращение электронный лесорубный билет, чтобы отслеживать легальность заготовки древесины и контролировать объем ее вырубки. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета.

"Наш лесохозяйственный инновационно-аналитический центр работает над созданием электронного учета лесорубных билетов. Это будет удобный способ для всех желающих проверить легальность заготовки древесины. Я думаю, скоро мы его введем и на нашем сайте каждый сможет по номеру этого билета проверить кто дал разрешение на вырубку, количество этих деревьев и какая площадь была вырублена", – рассказал Бондарь.

Он также добавил, что этот электронный лесорубный билет позволит контролировать, какой объем древесины заготавливается.

По данным годового отчета, в целом за 2018 в Украине было заготовлено почти 22 млн куб. м древесины.

Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий усиление ответственности за контрабанду леса вплоть до тюремных сроков.

Выросли втрое и штрафы за повреждение леса сточными водами, химическими веществами и вредными выбросами. За это придется заплатить от 30 до 90 необлагаемых минимумов доходов, должностным лицам – от 150 до 250 необлагаемый минимумов.

Напомним, в начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает незаконную вырубку леса. Таким образом, он одобрил повышение штрафов за данное преступление.

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