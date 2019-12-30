В госпитале Минобороны рассказали о состоянии 12 освобожденных из плена бойцов

Фото: ООС

После встречи украинцев в аэропорту "Борисполь" освобожденные из плена 12 военнослужащих отправились в Главный военный госпиталь в Киеве, где пройдут полное обследование и получат необходимую медицинскую помощь. В Министерстве обороны заявили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Самолет с узниками боевиков прибыл в "Борисполь" 29 декабря после 21:00, где их ждали президент и родственники. После этого бойцов отправили в госпиталь, где их встретил уже министр обороны Андрей Загороднюк. Он заверил военных, что каждому из них будет предоставлена максимальная поддержка, лечение и реабилитация.

В ведомстве отметили, что все освобождены из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы. В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы ВСУ и военные психологи.

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В свою очередь начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук отметил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Мы начнем комплексное обследование, и в дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимые специалисты, которые владеют этой методикой, в ​​нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь", – сказал он.

Офицер добавил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым и для них сделают все возможное, чтобы она как можно скорее вернулись домой.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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