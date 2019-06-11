В Госпогранслужбе отчитались о результатах безвизового режима Украины с ЕС

Наибольшее количество украинцев – более 1 млн человек – пересекли границу с Польшей

С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом. Об этом говорится на официальном сайте Государственной пограничной службы.

Наибольшее количество наших соотечественников – более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также украинцы часто пересекали границы с Венгрией и Румынией – более 350 тысяч и 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, заметим, что почти 1 млн украинский воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, ведь таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019рр.) Зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев-безвизовщиков. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) – 560 тыс. человек.

Также отметим, что в пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Ддва года назад, 11 мая 2017 года, Совет Европейского союза отменил визы для краткосрочных поездок украинцев в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Напомним, что на данный момент украинцы имеют безвизовый доступ в 133 страны мира - это на 16 больше, чем у граждан России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Госпогранслужбе отчитались о результатах безвизового режима Украины с ЕС". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"