В Госпогранслужбе рассказали, как ускорить процедуру пересечения границы

Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию. Исследование об этом проводила общественная организация "Европа без барьеров".

Главной проблемой для украинцев при пересечении границы, по их словам, является медлительность служб и длинные очереди. В Госпогранслужбе рассказали, что для ускорения прохождения процедуры контроля в пунктах пропуска будут объединены базы данных украинских таможенников и пограничников.

"Если брать в комплексе процедуру оформления, то здесь много факторов, и пограничных, и таможенных, чтобы ускорить процесс. Мы совершенствуем наши технологические процессы – сейчас активно с коллегами из государственной фискальной службы работаем над тем, чтобы объединить базы данных. Чтобы избавить таможенников от необходимости вбивать данные в компьютеры, мы объединяем базу данных", – отметил начальник отдела организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Константин Логвинов.

Также таможенник добавил, что вскоре нас ожидает внедрение общего контроля. Например, на польской границе уже четыре пункта пропуска работают под общим контролем, и вскоре такая же система будет в пункте Нижанковичи-Мальковичи.

"Со словацкими и венгерскими коллегами наработаны соответствующие проекты международных соглашений, а с румынскими коллегами пока этот процесс только на начальной стадии", – подытожил Логвинов.

В Госпогранслужбе также отметили, что будут всячески пытаться улучшить ситуацию, чтобы сделать пересечение границы более комфортным как для украинцев, так и для иностранцев, которые едут к нам.

Более подробно о том, с какими проблемами сталкиваются украинцы при пересечении границы, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек