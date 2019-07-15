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В Госпогранслужбе рассказали, скольких россиян не пустили в Украину с начала года

15 июля, 14:04

Среди основных причин отказа во въезде была невозможность подтвердить цель своего визита

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба.

В Украину с начала 2019 года не смогли въехать 4670 граждан Российской Федерации, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", – сказал Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа во въезде была невозможность подтвердить цель своего визита.

"Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границы, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на 3 года", - рассказал Демченко.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что за время действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России.

После 26 декабря 2018 года пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым.

Напомним, военное положение вводилось на 30 дней – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года. Особый правовой режим ввели в десяти областях, смежных либо с российской границей, либо с Приднестровьем и азовско-черноморской акваторией. Как не раз объяснял президент, это связано с огромным войском РФ и угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

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Тег россияне, госпогранслужба, запрет на въезд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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