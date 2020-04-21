В Госпогранслужбе рассказали, сколько пограничников заразились коронавирусом

Около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков

В Государственной пограничной службе, где ранее показали, как дезинфицируют технику, пятеро сотрудников заболели COVID-19. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сказал Демченко.

По его словам, чтобы активно противодействовать распространению заболевания, сейчас во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно по западному участку, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

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"Также по состоянию на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.

Согласно последним данным, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 161 человек умер, 367 пациентов выздоровели.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов.

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