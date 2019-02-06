В Госпогранслужбе рассказали, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года
Готовность "Стены" на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%
Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
При этом Слободян подчеркнул, что уровень готовности соответствует его финансированию.
Отмечается, что на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.
"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", – отметил спикер Госпогранслужбы.
Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась.
"Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного – срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", – рассказал он.
Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет "не теми темпами, которыми мы бы хотели".
"Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", – подчеркнул Слободян.
Как мы писали ранее, Трамп выдал разрешение на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой. Президент США Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. Стоит отметить, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, будет не из бетона, а из стали.
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