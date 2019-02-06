В Госпогранслужбе рассказали, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года

Готовность "Стены" на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%

"Стена". Фото: facebook.com/romabra.

В Госпогранслужбе рассказали, почему сроки строительства "Стены" увеличили на три года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa6/099/5c5aa6099297e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa6/099/5c5aa6099297e.jpg 2019-02-06T11:18:00+02:00 Украина Готовность "Стены" на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом Слободян подчеркнул, что уровень готовности соответствует его финансированию.

Отмечается, что на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", – отметил спикер Госпогранслужбы.

Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась.

"Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного – срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", – рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет "не теми темпами, которыми мы бы хотели".

"Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", – подчеркнул Слободян.

Как мы писали ранее, Трамп выдал разрешение на строительство еще одного участка стены на границе с Мексикой. Президент США Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. Стоит отметить, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, будет не из бетона, а из стали.

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